Ashley Cole ha esordito come allenatore del Cesena in Serie B, dirigendo la squadra in due allenamenti prima della partita. La sua prima gara si è conclusa con una sconfitta di 3-0 contro il Mantova. Il Mirror ha riferito che la squadra ha adottato un nuovo modulo durante gli allenamenti. La partita si è disputata recentemente, segnando il primo impegno ufficiale di Cole in questa veste.

Ashley Cole ha fatto il suo debutto sulla panchina del Cesena, in Serie B, perdendo 3-0 contro il Mantova. Ora il club bianconero è all’ottavo posto, in zona play-0ff, ma solo a +1 dall’Avellino nono. Il Mirror scrive: Ashley Cole sarà un allenatore di successo? Ha affrontato subito critiche dopo una prima partita disastrosa. Ha vissuto un inizio da incubo nella sua carriera da allenatore. Il Cesena aveva esonerato Michele Mignani dopo una sola vittoria in dieci partite, che aveva messo a rischio la permanenza nei play-off. L’ex leggenda dell’Inghilterra Cole ha avuto solo due allenamenti per preparare la sua prima partita, una trasferta contro il Mantova, squadra di metà classifica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ashley Cole ha rivoluzionato in due allenamenti il modulo del Cesena e ha perso 3-0, il Mirror: “Sarà un allenatore di successo?”

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