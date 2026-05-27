Bianca Balti si apre parlando della rottura con Elisabetta Canalis per motivi politici e del supporto psicologico ai malati oncologici. Prima delle parole, si presenta con un look moderno, fresco e pratico, studiato per affrontare l’anticiclone. La modella si siede davanti a Giulia Salemi, mostrando un’immagine rock e senza filtri, che rispecchia il suo stile diretto e naturale.

L ’impatto estetico è immediato, moderno, straordinariamente fresco. Bianca Balti si siede davanti al microfono di Giulia Salemi e, prima ancora delle parole, a parlare è la sua immagine rock e incredibilmente pratica, calibrata per sfidare l’anticiclone. Davanti a una tazza d’acqua sul tavolino, la supermodella, sceglie la via della freschezza totale. Essere amiche significa avere le stesse idee politiche? Ecco cosa ne pensa Bianca Balti X Bianca Balti regina dei capelli corti. La dichiarazione sulla fine dell’amicizia con Elisabetta Canalis, una rottura consumata su divergenze politiche insanabili, è la notizia gossip del giorno. Ma nel suo racconto al podcast Non lo faccio per moda la top model ricorda anche con affetto come l’ex amica sia stata presente nel momento della malattia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalla rottura con Elisabetta Canalis per motivi politici al supporto psicologico per i malati oncologici: Bianca Balti si racconta senza filtri. E con un beauty look che è una manna contro l'anticiclone

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