Bianca Balti senza filtri | Non sono più amica di Elisabetta Canalis E racconta cos' è successo

Durante un'intervista nel podcast ‘Non lo faccio per moda’, Bianca Balti ha parlato della sua relazione con Elisabetta Canalis, affermando di non essere più amica di lei. La modella ha anche condiviso dettagli sulla sua vita personale e professionale, mantenendo un tono sincero e diretto. Nel corso dell'intervista, Balti ha raccontato vari aspetti della sua carriera e delle sfide affrontate, tra cui la sua battaglia contro una malattia. La conversazione si è concentrata su diversi temi, senza entrare in dettagli sui motivi della rottura con Canalis.

Bianca Balti si è raccontata a cuore aperto a Giulia Salemi nel podcast ‘Non lo faccio per moda’. Autentica e ironica, seria e dolce com'è nello stile della modella stimata anche per la forza con cui ha affrontato la malattia, Balti ha affrontato diversi argomenti nel corso dell'intervista che. 🔗 Leggi su Today.it

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