Di recente, una modella ha annunciato pubblicamente la fine della sua amicizia con un’altra figura nota del mondo dello spettacolo. La comunicazione è arrivata attraverso un'intervista, in cui ha spiegato che tra loro non c’è più un rapporto di amicizia. La notizia ha attirato l’attenzione di molti, considerando il passato di rapporti stretti tra le due. In passato, le due si sono mostrate spesso insieme sui social e hanno collaborato in vari eventi pubblici.

Nel corso della vita le amicizie cambiano, si trasformano e, a volte, finiscono. E quando questo succede tra personaggi famosi, ogni dettaglio, da un follow sparito, a una foto cancellata, finisce inevitabilmente sotto gli occhi di tutti. È quello che è successo a Bianca Balti ed Elisabetta Canalis: un legame ormai distante che non è ovviamente passato inosservato ai più. Ospite di Giulia Salemi, la modella ha deciso di mettere i puntini sulle i parlando con sincerità dei rapporti che si sono persi nel tempo, spiegando anche perché oggi lei ed Elisabetta non siano più vicine come una volta. Bianca Balti ed Elisabetta Canalis, perché non sono più amiche. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Bianca Balti si apre sul rapporto con Elisabetta Canalis: “Non siamo più amiche”

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