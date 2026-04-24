Da ora al 2027, il circuito di Istanbul Park ospiterà cinque gare di Formula 1, segnando il ritorno di questa competizione in Turchia. La prima gara su questo tracciato risale al 2005, e l’accordo prevede che la prima delle cinque edizioni si svolga già il prossimo anno. La decisione ufficiale è stata comunicata di recente, confermando il ripristino del Gran Premio nel calendario della massima categoria automobilistica.

La Turchia torna in F1, adesso c'è anche l'ufficialità. Lo ha annunciato oggi la massima serie dell'automobilismo, specificando che il rientro nel calendario delle gare è previsto dal 2027 e che il contratto firmato con gli organizzatori locali è su base quinquennale, dunque fino al 2031. Partner operativo sarà la Federazione automobilistica turca, TOSFED. L'Istanbul Park mancava dalla griglia dal 2021, quando Valtteri Bottas vinse con la Mercedes. L'anno prima, su quello stesso asfalto, Lewis Hamilton aveva conquistato il suo settimo titolo iridato, agganciando il record di Michael Schumacher. Il circuito...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ufficiale, la Formula 1 torna in Turchia: si correrà dal 2027, i dettagli

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