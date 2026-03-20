Opel annuncia il proprio ingresso nel campionato di Formula E a partire dalla prossima stagione, preparandosi a debuttare con un team ufficiale. La casa automobilistica tedesca si prepara a partecipare alla competizione con vetture di nuova generazione, che rappresentano l’evoluzione tecnologica del settore. La scelta di entrare nel campionato coincide con il passaggio alle vetture di classe Gen4, più performanti e innovative.

La griglia del mondiale Formula E si appresta ad accogliere un nuovo protagonista “di peso” sulla propria griglia. A partire dalla prossima stagione 202627, anche Opel prenderà parte al massimo campionato per monoposto elettriche con un proprio team ufficiale, denominato Opel Gse Formula E Team, che sarà svelato a fine aprile a Le Castellet, in Francia. Non ancora ufficializzata la line-up di piloti che accompagnerà al debutto nella serie l’ultracentenario marchio tedesco, né sono stati rilasciati dettagli specifici in riferimento alla vettura. Opel andrà quindi a rafforzare la presenza di Stellantis in questo campionato affiancando Citroën, entrata in lizza quest’anno rimpiazzando Maserati, e Ds. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Opel in Formula E dalla prossima stagione: il debutto nell’era Gen4

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