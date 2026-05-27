Dalla Liguria a Palermo lo spettacolo Battiti di Trinacria dei Quartet Folk all' auditorium Rai

Da agrigentonotizie.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I Quartet Folk si preparano a esibirsi all'auditorium Rai di Palermo con lo spettacolo “Battiti di Trinacria”, dopo aver concluso una tappa a Genova. La band porterà sul palco musica popolare siciliana, prevista a breve.

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Dopo il rientro da Genova, i Quartet folk si preparano a portare la musica popolare siciliana sul palco dell’Auditorium Rai di Palermo. L’appuntamento è in programma sabato 30 maggio alle 21 con lo spettacolo “Battiti di Trinacria”, un viaggio musicale che intreccia tradizione, identità e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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