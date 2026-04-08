Lo stand-up comedian dei record a Palermo | Flamingo lo spettacolo di Luca Ravenna al Teatro Golden

A Palermo, arriva Luca Ravenna con il suo nuovo spettacolo di stand-up comedy intitolato

Luca Ravenna sbarca in Sicilia con Flamingo: il nuovo spettacolo comico dello stand-up comedian dei record. Dopo il grandissimo successo di Red Sox – oltre 75mila gli spettatori che tra il 2023 e il 2024 hanno gremito i teatri per più di 50 sold-out tra Italia, Europa e New York – Luca è tornato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Katia Follesa a Palermo: lo spettacolo "No vabbè MI adoro" al Teatro GoldenLa poliedrica Katia Follesa torna a teatro con uno spettacolo da solista che si preannuncia un vortice di risate.

Luca Bizzarri al Teatro Nuovo per lo spettacolo "Il medico dei maiali"Dal 27 al 31 gennaio 2026 al Teatro Nuovo di Verona va in scena “Il medico dei maiali”, con Luca Bizzarri, Francesco Montanari, David Sebasti, Mauro...

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Lo stand-up comedian Luca Ravenna torna col nuovo tour Red SoxMilano, 14 apr. (askanews) - Lo stand-up comedian dei record Luca Ravenna annuncia l'atteso nuovo tour Red Sox Uno spettacolo comico di Luca Ravenna, prodotto e distribuito da Trident Music, nei ... affaritaliani.it

Luca Ravenna, disponibile su Prime Video 568, lo spettacolo rivelazione dello stand up comedianÈ disponibile da oggi – giovedì 7 dicembre – per un periodo di tempo limitato in esclusiva su Amazon Prime Video, 568 registrato integralmente al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano durante il ... ilmessaggero.it

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