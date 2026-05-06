Bimbo di 6 mesi morto in culla esposto dei genitori contro la pediatra

I genitori di un bambino di sei mesi, deceduto domenica in culla a Jesi, hanno depositato un esposto contro la pediatra che si occupava del loro figlio. La denuncia riguarda presunte responsabilità nella gestione sanitaria del bambino. La vicenda è ora al centro dell’attenzione e sarà valutata dalle autorità competenti. La famiglia ha scelto di agire legalmente per chiarire le cause della morte del piccolo.

ANCONA - I genitori del bambino di sei mesi, morto in culla domenica, a Jesi, hanno presentato un esposto contro la pediatra che seguiva loro figlio. Questa mattina, alla Medicina Legale di Torrette, verrà eseguito un riscontro diagnostico su iniziativa della Ast per capire le cause della morte.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Dramma a Jesi, neonato di sei mesi viene trovato morto in culla dai genitoriLa tragedia nel tardo pomeriggio di ieri quando i genitori hanno trovato il figlio, di appena sei mesi, senza vita nella sua culla. Bimbo di 5 mesi morto a Trieste, papà indagato per omicidio: “Gli ha sbattuto la testa mettendolo nella culla”A dicembre 2024 un neonato di 5 mesi è stato trovato morto nella culla a Trieste. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Riposava nella culla, poi il malore fatale: disposta l'autopsia sul bimbo di 6 mesi morto in casa a Jesi; Bimbo di 6 mesi morto in culla, esposto dei genitori contro la pediatra; Estubata e non più sedata, migliora la bimba di 6 anni sopravvissuta a Catanzaro; Neonato di sei mesi morto in culla: il malore improvviso, l'allarme dei genitori e i drammatici tentativi di rianimarlo. Riposava nella culla, poi il malore fatale: disposta l'autopsia sul bimbo di 6 mesi morto in casa a JesiJESI - Dolore, sconcerto e profonda commozione riempiono queste ore in città dopo la notizia terribile della morte di un neonato domenica ... msn.com Bimbo di sei mesi morto in culla, esposto dei genitori contro la pediatraI genitori del bambino di sei mesi morto in culla domenica 3 maggio, a Jesi (Ancona), hanno presentato un esposto contro la pediatra che seguiva il piccolo. (ANSA) ... ansa.it Le foto di #NicoleMinetti col compagno e il bimbo ai Giardini Montanelli di Milano: una famiglia normale, felice e spensierata. Altro che eccessi e ombre... I party a #PuntaDelEste Gente elegante, tappeti persiani e cibo italiano - facebook.com facebook Mentre Israele continua a sterminare e massacrare i palestinesi e a distruggere scuole, università e centri studi nei territori occupati illegalmente… il Parlamento europeo che ha rifiutato di sospendere l’accordo commerciale di associazione con Israele, per la x.com