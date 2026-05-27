Dalla Corte dei conti parifica parziale al rendiconto 2022 della Regione Schifani | Sbloccati 264 milioni

La Corte dei conti ha parificato parzialmente il rendiconto 2022 della Regione siciliana. La decisione è stata comunicata oggi dai magistrati contabili di via Notarbartolo. Il presidente della Regione ha annunciato che sono stati sbloccati 264 milioni di euro. La parifica riguarda alcuni rilievi sulla gestione finanziaria, mentre altri aspetti sono stati respinti. La verifica si riferisce all’ultimo esercizio finanziario approvato dall’assemblea regionale.

La Corte dei conti ha parificato parzialmente il rendiconto 2022 della Regione siciliana. La decisione è stata comunicata oggi con la lettura del dispositivo da parte dei magistrati contabili di via Notarbartolo. All'udienza erano presenti il presidente della Regione, Renato Schifani e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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CORTE DEI CONTI, PARIFICA PARZIALE PER IL BILANCIO DELLA REGIONE BASILICATA

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