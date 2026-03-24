Parifica parziale del rendiconto della Regione dalla Corte dei Conti Schifani | Risanamento prosegue

Le sezioni riunite della Corte dei conti hanno parificato parzialmente il rendiconto della Regione Siciliana relativo al 2021. La decisione arriva dopo l'esame della documentazione contabile presentata dalla Regione, che ha ottenuto il visto favorevole su alcune parti del bilancio. La Regione ha dichiarato che il risanamento finanziario continua senza interruzioni.

Parifica parziale del Rendiconto della Regione Siciliana per il 2021 da parte delle sezioni riunite della Corte dei conti. Il dispositivo è stato ufficializzato dalla presidente della sezione, Maria Rachele Aronica, nel corso dell'adunanza pubblica di oggi (martedì 24 marzo), a Palermo. La decisione assunta dai magistrati contabili sul rendiconto 2021, nel solco di quella adottata sul rendiconto 2020, chiude il contenzioso che la Regione aveva sviluppato sulle due annualità. Nei prossimi mesi la Corte sarà chiamata a pronunciarsi per la prima volta sulle annualità 2022, 2023 e 2024. Con la parifica parziale le Sezioni riunite in sede di controllo hanno approvato i documenti contabili dichiarando irregolari solo alcune partite finanziarie di non rilevante importo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Parifica parziale del rendiconto della Regione dalla Corte dei Conti, Schifani: "Risanamento prosegue" Articoli correlati Corte dei conti, Schifani: "Parifica rendiconto 2021 conferma risanamento""Con la parifica parziale del rendiconto 2021, in continuità con il 2020, prosegue il risanamento dei conti e il percorso di superamento del... Corte dei conti, Schifani: "Parifica rendiconto 2021 conferma risanamento dei conti pubblici regionali"La decisione assunta dai magistrati contabili sul rendiconto 2021, nel solco di quella adottata sul rendiconto 2020, chiude il contenzioso che la... Contenuti utili per approfondire Parifica parziale Via libera alla parifica del bilancio regionale 2021, si chiude il contenzioso con la RegioneRisolti i problemi legati ai due anni che bloccavano tutto nei prossimi mesi la Corte sarà chiamata a pronunciarsi per la prima volta sulle annualità 2022, 2023 e 2024. blogsicilia.it Ok della Corte dei Conti al rendiconto 2021 della Sicilia, Schifani: Regione sempre più solidaCon la parifica parziale del rendiconto 2021, in continuità con il 2020, prosegue il risanamento dei conti e il percorso di superamento del contenzioso con la Corte dei conti sui risultati delle annu ... newsicilia.it