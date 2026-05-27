Dalla balena decapitata all’orso nel bagagliaio fino ai serpenti che lo mordono | lo strano rapporto con gli animali di Robert Kennedy Jr

Da ilfattoquotidiano.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato trovato con un orso nel bagagliaio e serpenti che lo mordevano, mentre una balena decapitata è stata recuperata in mare. Questi episodi sono collegati a Robert Kennedy Jr., noto per il suo rapporto insolito con gli animali. La sua storia e il suo percorso sono stati descritti come divergenti rispetto alla famiglia Kennedy, anche se lui stesso sembra non preoccuparsene.

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Qualcuno lo definisce “la pecora nera” della famiglia Kennedy. Ma a ben guardare la sua storia, e il suo curriculum, siamo sicuri che lui se ne fregherebbe. L’ultima, in ordine di tempo, fa sgranare gli occhi dall’incredulità. Eccola: Robert Kennedy Jr. è nella proprietà di Mehmet Oz, amministratore dei Centri per i servizi Medicare e Medicaid, a Palm Beach, e a un certo punto, nel patio dell’edificio, si avvicina a due serpenti, mentre naturalmente la moglie Cheryl Hines lo riprende in video. “Stanno facendo sesso” dice lui. Incurante di ciò – e di tutte le buone norme relative alla fauna selvatica – afferra i due rettili, li solleva e li esibisce a favore di telecamera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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