Aggiungere anni alla vita La cardiologia del futuro si decide a Rimini | attesi migliaia di medici

Da giovedì 7 a sabato 9 maggio 2026, il Palacongressi di Rimini ospiterà il 57esimo Congresso Nazionale dell’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri. L’evento attirerà migliaia di medici provenienti da tutta Italia, che si riuniranno per discutere delle ultime innovazioni e pratiche nel campo della cardiologia. La tre giorni rappresenta un’occasione importante per confrontarsi sulle nuove frontiere nella cura delle malattie cardiache.

Per tre giorni, Rimini diventerà l'osservatorio privilegiato sulla salute del cuore. Da giovedì 7 a sabato 9 maggio 2026, il Palacongressi di via della Fiera ospiterà il 57esimo Congresso Nazionale Anmco (Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri), uno degli eventi medici più rilevanti.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Devo purtroppo aggiungere con grande tristezza che purtroppo sono io l'unico superstite e a maggio compio 88 anni. - facebook.com facebook