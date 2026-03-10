Longevità dal tennis al nuoto | gli anni di vita guadagnati con l’attività fisica

Numerosi studi dimostrano che praticare attività fisica, come tennis o nuoto, può contribuire ad aumentare l’aspettativa di vita. L’inattività rappresenta uno dei principali fattori di rischio per la mortalità globale, causando tra 3,5 e 5 milioni di decessi ogni anno a livello mondiale. Questi dati evidenziano l’importanza di mantenersi attivi per migliorare la salute e la longevità.

Per chi vuole vivere a lungo la ricetta non può prescindere da tuta e scarpe da ginnastica. L’inattività fisica è infatti uno dei principali fattori di rischio per la mortalità globale “ed è responsabile di 3,5-5 milioni di decessi ogni anno nel mondo. Morti prevenibili se si raggiungessero livelli adeguati di attività fisica. Eppure oggi circa un adulto su quattro nel mondo non la pratica a sufficienza, e oltre l’80% degli adolescenti non raggiunge i livelli minimi raccomandati”, scandisce a LaSalute di LaPresse Giorgio Meneschincheri, specialista in medicina preventiva presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e docente all’Università Cattolica di Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

