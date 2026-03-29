A Terricciola interventi in corso sul territorio tra asfaltature nuova illuminazione e demolizioni

Nel comune di Terricciola sono attualmente in corso lavori di asfaltatura, installazione di nuova illuminazione e demolizioni di alcune strutture. Questi interventi fanno parte di un programma di manutenzione e riqualificazione delle infrastrutture pubbliche avviato nelle ultime settimane. Le operazioni riguardano diverse zone del territorio comunale e sono state comunicate dall’amministrazione locale.

Sono in corso in queste settimane diversi interventi sul territorio comunale di Terricciola, nell’ambito di un ampio programma di manutenzione e riqualificazione delle infrastrutture. L’amministrazione comunale è al lavoro per migliorare la qualità della vita dei cittadini, con interventi che. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - A Terricciola interventi in corso sul territorio, tra asfaltature, nuova illuminazione e demolizioni Articoli correlati Illuminazione e verde, a Cavezzo proseguono gli interventi di manutenzione sul territorioA Cavezzo nemmeno le feste hanno fermato i lavori di manutenzione sul territorio. Nuova illuminazione e lavori a Capua: interventi tra centro e Sant’Angelo in FormisOk ai nuovi pali tra piazza Rimembranza e via Duomo, interramento della linea elettrica al cimitero: investimento da oltre 8mila euro Nuovi... Contenuti utili per approfondire Terricciola interventi Discussioni sull' argomento Lavori sul territorio a Terricciola: nuova illuminazione, asfaltature, demolizioni ed interventi per la sicurezza; Terricciola, lavori diffusi su strade e illuminazione; Terricciola, ciclismo e vino: talk sulle strade bianche e visite in cantina. Terricciola, lavori diffusi su strade e illuminazione - facebook.com facebook