Hikikomori | la stanza diventa gabbia Le storie di adolescenti che lottano

Iris, 15 anni, ha cominciato a isolarsi progressivamente, dicendo di non avere voglia di fare niente e che tutto le sembra uguale. La sua storia si inserisce nel fenomeno degli hikikomori, adolescenti che trascorrono lunghi periodi in casa, spesso chiusi in una stanza che diventa una gabbia. Molti giovani in questa condizione si allontanano dalle relazioni sociali e da attività quotidiane, vivendo un isolamento che può durare anche anni.

"Io non voglio fare niente. È uguale. Non mi va". Iris, 15 anni, si è allontanata a poco a poco dal mondo. Ama disegnare, frequenta il liceo artistico ma spesso sono i professori ad andare da lei, per riannodare un filo che si sta sgretolando. Entrano piano nella sua stanza. La sua condizione è l’anticamera dell’hikikomori, il ritiro completo dalla società. È tra i giovanissimi che hanno trovato aiuto al Centro Re.Te. aperto un anno fa all’interno di Fondazione Carolina, nata in memoria di Carolina Picchio, la prima vittima di cyberbullismo in Italia, che si tolse la vita a 14 anni nel 2013. Lo spazio di viale Sondrio accoglie ragazzi dagli 11 ai 21 anni che attraversano momenti di difficoltà: ritiro sociale, uso problematico di internet e dei videogiochi, ansia, isolamento.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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