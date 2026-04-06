Dopo quasi diciassette anni dal terremoto che colpì L’Aquila nel 2009, si apre un nuovo percorso legato alla memoria della tragedia. È stato istituito un laboratorio dedicato all’etica civile, con l’obiettivo di usare il ricordo come strumento didattico per le giovani generazioni. L’iniziativa mira anche a promuovere un modello di comportamento etico nel settore pubblico, coinvolgendo scuole e cittadini.

L’Aquila, 6 aprile 2026. A diciassette anni dall’evento sismico del 2009, emerge la necessità di trasformare il ricordo della tragedia in uno strumento educativo per le nuove generazioni e in un modello di etica pubblica. Il boato che ha colpito la città alle 3:32 di quella notte ha creato una frattura insanabile, dividendo l’esistenza degli abitanti tra un prima e un dopo che non potranno mai ricongiungersi. Questa esperienza ha inciso profondamente l’identità di chi ha vissuto l’evento, sottraendo a molti una vita parallela ormai perduta. Oggi, tuttavia, esiste una fascia di giovani per i quali quel fragore è soltanto un racconto tramandato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’Aquila, dal dolore alla scuola: nasce un laboratorio di etica civile

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