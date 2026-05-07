Dal porto ai borghi | nasce il nuovo hub turistico di Montenero

È stato inaugurato un nuovo centro turistico che collega il porto ai borghi dell’interno. Il progetto prevede l’installazione di punti di informazione e servizi digitali, gestiti da un’azienda specializzata, in modo da facilitare l’accesso ai visitatori. Sono stati predisposti servizi di accoglienza multilingue per assistere i turisti di diversa provenienza. Il centro si trova in una posizione strategica tra il porto e i quartieri storici.

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? Punti chiave Come collegherà il nuovo hub il porto ai borghi interni?. Chi gestirà concretamente i servizi digitali e l'accoglienza multilingue?. Quali tradizioni artigianali potranno scoprire i turisti grazie al progetto?. Come influirà questa sinergia sull'economia dei produttori locali?.? In Breve Collaborazione tra Comune, Unimol, Fondazione Its Demos e Marina Sveva.. Assistenza multilingue, mappe digitali e noleggio e-bike per mobilità sostenibile.. Tirocinanti Unimol e Its Academy gestiranno i servizi per i visitatori.. Eventi con musica, degustazioni e dimostrazioni di antichi mestieri locali.. Nella Sala Giunta del Comune si è riunito il tavolo tecnico per definire i dettagli dello sportello Montenero Welcome & Experience, un nuovo polo turistico che sorgerà presso il porto turistico Marina Sveva.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dal porto ai borghi: nasce il nuovo hub turistico di Montenero Notizie correlate Porto San Giorgio: nasce DesTeenazione, il nuovo hub da 3 milioniA Porto San Giorgio, presso la struttura di via Marsala, è stato ufficialmente inaugurato il nuovo centro dedicato ai giovani denominato... Molisani nel mondo: nasce l’Hub per far rinascere i borghi? Cosa sapere L'Hub delle Radici si riunisce a Castel del Giudice sabato 2 maggio.