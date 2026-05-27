Dal Comune di Bari il sì definitivo all' ingresso in Aqp Leccese | Manteniamo acqua pubblica

Notizia in breve

Il Comune di Bari ha approvato ufficialmente l’ingresso nella società veicolo che gestirà la trasformazione della governance di Acquedotto Pugliese. La decisione è stata comunicata dal rappresentante locale, che ha affermato che l’obiettivo è mantenere l’acqua come bene pubblico. La delibera è stata adottata dopo un voto formale, senza ulteriori dettagli su modalità o tempistiche. La decisione riguarda l’adesione alla nuova struttura societaria di Acquedotto Pugliese.