Dal Comune di Bari il sì definitivo all' ingresso in Aqp Leccese | Manteniamo acqua pubblica
Il Comune di Bari ha approvato ufficialmente l’ingresso nella società veicolo che gestirà la trasformazione della governance di Acquedotto Pugliese. La decisione è stata comunicata dal rappresentante locale, che ha affermato che l’obiettivo è mantenere l’acqua come bene pubblico. La delibera è stata adottata dopo un voto formale, senza ulteriori dettagli su modalità o tempistiche. La decisione riguarda l’adesione alla nuova struttura societaria di Acquedotto Pugliese.
La Città di Bari ha aderito formalmente alla nuova società veicolo con cui trasformare la governance di Acquedotto Pugliese. Ieri pomeriggio il Consiglio comunale ha votato il provvedimento che di fatto consente ‘immettere’ nel contenitore aziendale le quote societarie di Aqp assegnate a Bari. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Notizie e thread social correlati
Lavori AQP in Puglia: acqua sospesa fino a 12 ore a Bari e nel Salento. Vie e orari dei disagiL'Acquedotto Pugliese sta portando avanti interventi di manutenzione in diverse zone della regione.
Il sindaco Leccese alla guida del Comitato di controllo di Aqp. Adriana Poli Bortone vicepresidenteIl sindaco di Bari è stato nominato a capo del Comitato di coordinamento e controllo di Acquedotto Pugliese.
Temi più discussi: Al via le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali per l’anno educativo 2026/2027; WOMEN AND THE CITY: BARI 28 – 30 maggio 2026; Linea dura del Comune di Bari contro l'abbandono dei rifiuti: Multe fino a 1000 euro; Il festival Women and the city arriva a Bari dal 28 al 30 maggio.
Il Comune di #Bari ha emesso un’ordinanza che punisce con una multa da 1000 euro chi lascia la spazzatura fuori dal cassonetto. Il sindaco di Bari Vito Leccese ci ha spiegato le sue ragioni. Ascolta la puntata: shorturl.at/e9AZL x.com
E’ uno dei momenti commemorativi promossi dal comune di Bari facebook
Rifiuti dalla Campania alla Puglia, vasta operazione della Dda di Bari e del NoeE' in corso, dalle prime ore di stamattina, una vasta operazione dei Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Napoli, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari ... ansa.it
Cerco funzionario amministrativo in Puglia ( preferibilmente Bari) o Salerno per interscambio a tre – Regione Emilia-Romagna Bologna. reddit
COMUNE FOGGIA Occupazione suolo pubblico, Claai incontra il Comune di Foggia. Di Bari: Rimuovere una previsione burocratica gravosa per le impreseIncontro per affrontare le criticità del tariffario per l’occupazione di suolo pubblico applicato alle imprese di traslochi e autotrasporto ... statoquotidiano.it