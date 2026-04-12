Lavori AQP in Puglia | acqua sospesa fino a 12 ore a Bari e nel Salento Vie e orari dei disagi

L'Acquedotto Pugliese sta portando avanti interventi di manutenzione in diverse zone della regione. A Bari e nel Salento, l'erogazione dell'acqua è stata sospesa per alcune ore, con tempi variabili fino a 12 ore. Sono stati comunicati i percorsi e gli orari in cui si registrano i disagi. Questi lavori fanno parte di un piano di interventi programmati dall'azienda per migliorare il servizio idrico locale.

Acquedotto Pugliese (AQP) continua il piano di interventi per il miglioramento del servizio idrico su tutto il territorio regionale. I lavori, che spaziano dalla riparazione di perdite urgenti alla realizzazione di nuovi tronchi all'interno del progetto "Risanamento Reti 4", comporteranno però alcune sospensioni temporanee dell'erogazione di acqua tra le province di Bari e Lecce nei prossimi giorni. AQP specifica che i disagi maggiori saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave o riserva idrica. Nelle zone vicine ai cantieri potrebbero inoltre verificarsi abbassamenti di pressione. Per questo motivo, si raccomanda ai residenti di razionalizzare i consumi ed evitare usi non prioritari dell'acqua durante le ore di intervento.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Lavori AQP in Puglia: acqua sospesa fino a 12 ore a Bari e nel Salento. Vie e orari dei disagi Aqp, otto ore senza acqua nel centro abitato: disagi per i cittadiniVILLA CASTELLI - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Villa Castelli (BR). Lavori Aqp a Bari: rubinetti chiusi per 12 ore tra Santa Fara, Santa Caterina e zona stadioPossibili disagi in alcune zone di Bari per un’interruzione programmata dell’erogazione idrica.