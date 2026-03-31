Il sindaco di Bari è stato nominato a capo del Comitato di coordinamento e controllo di Acquedotto Pugliese. La stessa amministrazione ha annunciato che Adriana Poli Bortone ricoprirà il ruolo di vicepresidente del comitato. La nomina è stata comunicata ufficialmente e riguarda la guida del nuovo organismo di vigilanza.

Il nuovo organismo si è riunito per la prima volta ieri a Brindisi: è composto da 15 primi cittadini o delegati, in rappresentanza dei 257 Comuni pugliesi Il sindaco di Bari, Vito Leccese, guiderà il nuovo Comitato di coordinamento e controllo di Acquedotto pugliese. Il primo cittadino è stato eletto presidente all'unanimità nella giornata di ieri, nel corso della prima riunione del nuovo organismo di controllo, che si è tenuta in Comune a Brindisi. Ad affiancare il primo cittadino barese, sarà, in qualità di vicepresidente, la sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone. Il comitato di coordinamento e controllo di Aqp è un nuovo organismo composto da 15 sindaci o delegati in rappresentanza dei 257 Comuni pugliesi, che dovrà occuparsi del controllo analogo su AQP. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Il sindaco Leccese alla guida del Comitato di controllo di Aqp. Adriana Poli Bortone vicepresidente

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