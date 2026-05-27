Dal cantiere all' intelligenza artificiale | l' incontro di Ance Brindisi e Majorana

Da brindisireport.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Venerdì 29 maggio alle 17.30, presso l’aula magna dell’Iiss “Ettore Majorana” di Brindisi, si svolge l’evento “Dal cantiere all’Intelligenza Artificiale”. L’iniziativa, promossa da Ance Brindisi e l’istituto, prevede un incontro dedicato alla presentazione di progetti e tecnologie legate all’intelligenza artificiale nel settore delle costruzioni. L’appuntamento coinvolge studenti e professionisti, con l’obiettivo di approfondire applicazioni e innovazioni legate all’AI.

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BRINDISI - Si terrà venerdì 29 maggio alle ore 17.30 presso l'aula magna dell'Iiss “Ettore Majorana” di Brindisi, l'evento “Dal cantiere all'Intelligenza Artificiale: Ance Brindisi a scuola di AI al Majorana”, iniziativa promossa da Ance Brindisi in collaborazione con l'istituto brindisino. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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