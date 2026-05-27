Dal cantiere all' intelligenza artificiale | l' incontro di Ance Brindisi e Majorana

Venerdì 29 maggio alle 17.30, presso l’aula magna dell’Iiss “Ettore Majorana” di Brindisi, si svolge l’evento “Dal cantiere all’Intelligenza Artificiale”. L’iniziativa, promossa da Ance Brindisi e l’istituto, prevede un incontro dedicato alla presentazione di progetti e tecnologie legate all’intelligenza artificiale nel settore delle costruzioni. L’appuntamento coinvolge studenti e professionisti, con l’obiettivo di approfondire applicazioni e innovazioni legate all’AI.

BRINDISI - Si terrà venerdì 29 maggio alle ore 17.30 presso l'aula magna dell'Iiss “Ettore Majorana” di Brindisi, l'evento “Dal cantiere all'Intelligenza Artificiale: Ance Brindisi a scuola di AI al Majorana”, iniziativa promossa da Ance Brindisi in collaborazione con l'istituto brindisino. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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