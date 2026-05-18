Ance Brindisi e Majorana insieme un ponte tra scuola e lavoro costruito sulla tecnologia
Ance Brindisi e l'Iiss “Ettore Majorana” hanno annunciato una nuova collaborazione che mira a collegare più strettamente il settore scolastico con il mondo delle imprese e delle tecnologie. L’accordo prevede iniziative condivise per favorire l’inserimento degli studenti nelle realtà aziendali e promuovere l’innovazione attraverso progetti congiunti. Questa collaborazione si inserisce nell’obiettivo di creare un percorso più diretto tra formazione e lavoro, con un focus particolare sulle competenze tecnologiche.
BRINDISI - Ance e Iiss “Ettore Majorana” avviano un nuovo percorso di collaborazione finalizzato a creare un ponte stabile tra il mondo della scuola, il sistema delle imprese e l’innovazione tecnologica.Il primo appuntamento di questo rapporto istituzionale e formativo si terrà il prossimo 29. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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