Ance Brindisi e Majorana insieme un ponte tra scuola e lavoro costruito sulla tecnologia

Da brindisireport.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ance Brindisi e l'Iiss “Ettore Majorana” hanno annunciato una nuova collaborazione che mira a collegare più strettamente il settore scolastico con il mondo delle imprese e delle tecnologie. L’accordo prevede iniziative condivise per favorire l’inserimento degli studenti nelle realtà aziendali e promuovere l’innovazione attraverso progetti congiunti. Questa collaborazione si inserisce nell’obiettivo di creare un percorso più diretto tra formazione e lavoro, con un focus particolare sulle competenze tecnologiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

BRINDISI - Ance e Iiss “Ettore Majorana” avviano un nuovo percorso di collaborazione finalizzato a creare un ponte stabile tra il mondo della scuola, il sistema delle imprese e l’innovazione tecnologica.Il primo appuntamento di questo rapporto istituzionale e formativo si terrà il prossimo 29. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Premio al Majorana, Ance: “Orgoglio del territorio e modello internazionale di innovazione educativa”BRINDISI - Il presidente di Ance Brindisi, Angelo Contessa, esprime grande soddisfazione e profondo orgoglio per lo straordinario riconoscimento...

Formazione: la Provincia un "ponte" tra la scuola e il lavoroLa Provincia di Latina si è resa disponile a essere soggetto ospitante nei percorsi di Formazione Scuola-Lavoro, dando continuità all’esperienza...

ance brindisi ance brindisi e majoranaANCE Brindisi e IISS Ettore Majorana: al via una collaborazione strategica tra scuola, imprese e innovazionePrimo appuntamento il 29 maggio con Dal cantiere all’Intelligenza Artificiale: imprenditori di nuovo sui banchi di scuola per una lezione sull’AI ANCE Brindisi e l’IISS Ettore Majorana di Brindisi ... brindisisera.it

Global Schools Prize 2025: il Majorana di Brindisi sulla vetta del mondo! Contessa (Ance): Orgoglio del territorio e modello internazionale di innovazione educativaIl Presidente di ANCE Brindisi, Angelo Contessa, esprime grande soddisfazione e profondo orgoglio per lo straordinario riconoscimento ottenuto dall’IISS Ettore Majorana, vincitore del premio ... brindisilibera.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web