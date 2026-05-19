Global Schools Prize vince l’istituto libanese Alsama Il Majorana di Brindisi trionfa per l’Intelligenza Artificiale

Da orizzontescuola.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'Education World Forum di Londra, l'agenzia di stampa ANSA ha comunicato i risultati della prima edizione del Global Schools Prize. È stato annunciato che l'istituto libanese Alsama ha vinto il premio nella categoria generale, mentre il Majorana di Brindisi si è aggiudicato il riconoscimento per il progetto sull'Intelligenza Artificiale. La comunicazione è avvenuta tramite l'annuncio di Richard Curtis, che ha reso noti i vincitori durante l'evento.

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L'agenzia di stampa ANSA ha diffuso i risultati della prima edizione del Global Schools Prize. Durante l'Education World Forum di Londra, Richard Curtis ha annunciato il trionfo dell'istituto Alsama. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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