Negli ultimi vent'anni, il consumo di carne di alta qualità nei ristoranti milanesi è aumentato, trasformandosi in un simbolo di status. La richiesta di bistecche pregiate si è rafforzata, anche se il consumo complessivo di carne è diminuito. Le steakhouse di livello elevato, come il BeefBar e il Roadhouse, rappresentano questa tendenza, con clienti che scelgono tagli di carne di lusso per motivi simbolici più che di consumo quotidiano. La trasformazione si è verificata rispetto all’epoca degli arrosti e degli scamoni.

Dal Beefbar al Carnissage e la carne come «bene di lusso» Apparentemente sembra un controsenso, o una controtendenza, ma in realtà è il segno dei tempi. Se i consumi di carne rossa calano statisticamente tengono invece quelli di DOP e IGP perché finalmente «ne stiamo mangiando meno ma meglio» mi dice Riccardo Giraudi, ristoratore, anima creativa del fenomeno Beefbar e figlio d’arte di una famiglia di importatori, leader europei nell’alto di gamma, i più grandi di Black Angus americano e i primi di Kobe giapponese certificato. Beefbar ha aperto a Milano nel 2023 dopo una quarantina di ristoranti da Saint Tropez a Tulum, da New York a Istanbul, da St Barth a Marrakech sparsi per il globo e Riccardo il mercato lo conosce bene, da due lati della medaglia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Dal BeefBar a Roadhouse: perché la carne nei ristoranti di Milano è diventata uno status symbol?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Non è solo smalto, è uno status symbol. Alla scoperta della tendenza che premia la naturalezza e la cura maniacale del dettaglioNegli ultimi tempi, le unghie sono diventate molto più di un semplice elemento estetico.

Leggi anche: Non è più solo cibo, è uno status symbol: le 3 carni più costose al mondo che valgono quanto un gioiello