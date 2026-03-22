L’ascesa dei prezzi della carne non è solo un fenomeno inflattivo, ma riflette la trasformazione di alcuni tagli in veri e propri beni di lusso ed esperienze sensoriali d’élite. Attualmente, le carni più pregiate del mercato globale hanno raggiunto quotazioni che superano i 500 euro al chilo, spinte da sistemi di allevamento maniacali e certificazioni geografiche rigidissime. Questa dinamica trasforma il consumo di proteine animali in uno status symbol, dove la rarità e la complessità della produzione giustificano cifre che fino a pochi anni fa apparivano impensabili per il settore gastronomico. carne con mannaia (FreePik) L’eccellenza giapponese: Wagyu e il mito del Kobe. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Non è più solo cibo, è uno status symbol: le 3 carni più costose al mondo che valgono quanto un gioiello

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