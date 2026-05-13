Negli ultimi tempi, le unghie sono diventate molto più di un semplice elemento estetico. Sempre più spesso, si assistono a trattamenti che puntano alla perfezione e alla cura estrema dei dettagli, trasformando questa cura in un vero e proprio status symbol. Questa tendenza, chiamata “expensive nails”, rappresenta un modo di esprimere eleganza e raffinatezza nel modo di presentarsi, con un’attenzione particolare alla qualità e alla finitura.

L ’eleganza contemporanea si misura oggi attraverso una nuova ossessione per il dettaglio: quella delle expensive nails. Più che un semplice trend passeggero, questa estetica segna il ritorno a una bellezza che non ha bisogno di artifici per farsi notare, puntando tutto sulla cura meticolosa delle mani e sulla salute dell’unghia. Il focus si sposta radicalmente dalla nail art grafica alla qualità della texture, dove cuticole invisibili e un letto ungueale perfettamente levigato diventano i veri protagonisti di uno stile che comunica ordine e consapevolezza. Tendenze unghie 2026. guarda le foto La forma perfetta per le expensive nails. Il primo passo per ottenere questo risultato non riguarda il colore, ma la struttura sottostante.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non è solo smalto, è uno status symbol. Alla scoperta della tendenza che premia la naturalezza e la cura maniacale del dettaglio

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