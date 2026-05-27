Dal 29 Maggio al 2 Giugno a Barberino Outlet è Summer Black Friday

Da firenzetoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 29 maggio al 2 giugno, Barberino Outlet ospiterà l’evento Summer Black Friday. Durante questa settimana, saranno applicati sconti fino al 60% sui prodotti in vendita a prezzo outlet. L’iniziativa si svolgerà nell’arco di cinque giorni e interesserà vari negozi all’interno del centro commerciale. L’evento mira a offrire promozioni stagionali ai clienti che intendono approfittare di prezzi ridotti su un’ampia selezione di articoli.

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Dal 29 maggio al 2 giugno, presso Barberino Outlet, si svolgerà il Summer Black Friday, con sconti fino al -60% sul prezzo outlet. Saranno inoltre disponibili numerose proposte nel settore beauty e un’ampia gamma di articoli dedicati alla casa. A completare il programma, nei giorni 27 e 28 maggio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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