Dal 29 Maggio al 2 Giugno a Barberino Outlet è Summer Black Friday

Dal 29 maggio al 2 giugno, Barberino Outlet ospiterà l’evento Summer Black Friday. Durante questa settimana, saranno applicati sconti fino al 60% sui prodotti in vendita a prezzo outlet. L’iniziativa si svolgerà nell’arco di cinque giorni e interesserà vari negozi all’interno del centro commerciale. L’evento mira a offrire promozioni stagionali ai clienti che intendono approfittare di prezzi ridotti su un’ampia selezione di articoli.

Dal 29 maggio al 2 giugno, presso Barberino Outlet, si svolgerà il Summer Black Friday, con sconti fino al -60% sul prezzo outlet. Saranno inoltre disponibili numerose proposte nel settore beauty e un’ampia gamma di articoli dedicati alla casa. A completare il programma, nei giorni 27 e 28 maggio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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