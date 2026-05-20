Tikitaly 2026 torna il festival che porta i Tropici a Livorno | appuntamento al Surfer Joe dal 29 maggio al 1° giugno
Dal 29 maggio al 1° giugno 2026, il lungomare di Livorno ospiterà la seconda edizione di Tikitaly, il festival dedicato alla cultura Tiki e alla mixology tropicale. La manifestazione si svolgerà presso il Surfer Joe, un locale noto per l’atmosfera rilassata e il legame con il tema esotico. L’evento riunisce appassionati e professionisti del settore che si dedicano alla celebrazione dei cocktail e dello stile di vita tropicale, portando a Livorno un’ampia proposta di drink, musica e cultura.
Tikitaly, il principale festival italiano dedicato alla cultura Tiki e alla mixology tropicale, torna per la sua seconda edizione dal 29 maggio al 1° giugno 2026 sul lungomare di Livorno. Per quattro giorni la città si appresta a diventare il punto d'incontro della scena Tiki internazionale, con. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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