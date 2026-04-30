Barberino Outlet per il weekend del 1° maggio sconti extra fino al 40%

Per il fine settimana del 1° maggio, Barberino Outlet propone sconti extra fino al 40 per cento. Venerdì l’outlet sarà aperto dalle 10.00 alle 20.00 e allestirà un'installazione speciale in occasione del Global Love Day. L’ingresso sarà aperto al pubblico durante tutto il giorno, offrendo l’opportunità di approfittare delle promozioni in corso. La giornata sarà accompagnata da decorazioni dedicate all’evento speciale.

Barberino Outlet venerdì 1° maggio è aperto dalle 10.00 alle 20.00 per festeggiare con uno scenografico allestimento anche il Global Love Day.Gli ospiti possono divertirsi cercando nel Centro speciali installazioni a tema Love, scattare foto e condividerle sui social. Per tutto il weekend fino al.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Barberino outlet festeggia 20 anni: l’evento speciale tra musica, artisti e super scontiMugello (Firenze), 18 marzo 2026 - Barberino Outlet celebra il suo 20esimo anniversario, confermandosi una delle principali destinazioni dedicate... Torna il Fashion Festival al La Reggia Outlet: sconti fino al 70%Con l’arrivo della primavera torna il Fashion Festival: domenica 12 aprile La Reggia Designer Outlet si anima con una giornata imperdibile di sconti... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La creatività in fiore sbarca a Barberino Outlet; Barberino Outlet, il 25 e 26 aprile arriva Creatività in Fiore: weekend tra laboratori e relax; Privilege Days extra -40% di sconto sul prezzo outlet; La creatività in fiore sbarca a Barberino Outlet. Al Barberino Outlet il Primo Maggio si festeggia anche il Global Love DayBARBERINO DI MUGELLO – Barberino Outlet venerdì primo maggio è aperto dalle 10.00 alle 20.00 per festeggiare con uno scenografico allestimento anche il Global Love Day. Gli ospiti possono divertirsi c ... ilfilo.net Il Barberino Outlet diventa una pista: il 14 giugno debutta la Barberino RunBARBERINO DI MUGELLO – Domenica 14 giugno si terrà la prima edizione della Barberino Run, una gara podistica di 10 km competitiva organizzata da ASD Maratona del Mugello, realtà storica del territorio ... ilfilo.net Barberino Outlet. Kayo Luxxe · Rocked On. Colori, pennelli e tanta creatività: questi gli ingredienti dei laboratori che lo scorso weekend hanno entusiasmato i piccoli artisti! - facebook.com facebook “Creatività in fiore” all’Outlet di Barberino il 25 e 26 aprile x.com