Daje de alberi | l' idea nata per gioco a Piazza Tommasini che ha salvato 3mila piante a Roma

A Piazza Tommasini, alcuni cittadini hanno piantato alberi per gioco, ma ora sono oltre 3.000 le piante salvate grazie a questa iniziativa. Tra loro ci sono studenti, lavoratori e pensionati, tutti romani e fuorisede, che si sono uniti per prendersi cura del verde urbano. L’attività si svolge con il coinvolgimento di diverse persone, tra cui Chiara, Francesco, Stefania, Alberto e Melba.

Chiara, Francesco, Stefania, Alberto, Melba. Romani e fuorisede, studenti e lavoratori (ma anche pensionati), uniti da un obiettivo comune: la cura del verde urbano. Dal marzo 2021 a prendersi cura delle piante di Roma ci pensa “Daje de alberi”. L'associazione no profit è partita per gioco da. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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The Albert Gate Mystery: A Captivating Detective Tale By Louis Tracy

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Si parla di: Daje de alberi: l’associazione di volontari che curano gli alberi.

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