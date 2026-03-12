Torna a Roma il Reading Party | un’occasione per leggere socializzare condividere e pensare all’ambiente grazie alla collaborazione con Daje De Alberi

A Roma, nel quartiere San Lorenzo, torna il Reading Party, un evento dedicato alla lettura che coinvolge appassionati di libri e cittadini. L’iniziativa si svolge in collaborazione con Daje De Alberi, un’associazione che si occupa di sensibilizzazione ambientale. Durante la giornata, vengono organizzate sessioni di lettura, momenti di socializzazione e attività legate alla tutela dell’ambiente, offrendo un’occasione di incontro e confronto.

Torna a Roma, nel cuore del quartiere San Lorenzo, il progetto Reading Party, il format di lettura collettiva importato in Italia da Libri Sottolineati e organizzato anche da Reading Rhythms, che fa ritorno nella Capitale per un pomeriggio dedicato a chi ama i libri, il tempo lento e le connessioni autentiche. L'evento si terrà al The Social Hub Rome, in Viale dello Scalo San Lorenzo 10, nella giornata di domenica 15 marzo dalle 17:00 alle 19:30. L'appuntamento, come spiegato dagli organizzatori, è un'esperienza che invita a portare il proprio libro, immergersi nel silenzio condiviso e poi aprirsi all'incontro con gli altri partecipanti. Un tempo sospeso in cui ogni lettore contribuisce a tessere una storia comune fatta di libri, conversazioni e nuove connessioni.

