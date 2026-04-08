Nuovi alberi e piante per il parco brianzolo che chiuderà per più di un mese

Il parco di Villa Verri a Biassono sarà chiuso per oltre un mese a causa di lavori di riqualificazione. Durante questo periodo, verranno piantati nuovi alberi e piante per migliorare l’aspetto e la vivibilità dell’area verde. La chiusura, che si protrarrà per più di trenta giorni, è stata annunciata per consentire l’esecuzione degli interventi senza interferenze con le attività del parco.

Più di un mese di chiusura. È il tempo preventivato per i lavori di riqualificazione dello storico parco di Villa Verri a Biassono. Gli interventi nei giardini settecenteschi realizzati secondo un ambizioso progetto che riproponeva uno schema comune a molte altre ville di delizia del milanese – e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Nel parco brianzolo arrivano le piante "mangia smog" Montespertoli sempre più green, 61 nuovi alberi nel parco Montessori di BaccaianoIl vicesindaco Pierini: "Gli alberi renderanno il parco più vivibile e la frazione più bella" Montespertoli sempre più green. Temi più discussi: Pioltello punta forte sulla forestazione. C’è il piano per 4.100 nuovi alberi : Cogliamo tutte le occasioni disponibili; Bosco di Mestre, 460 nuove piante: oggi messe a dimora 100 con i cittadini; San Lorenzo: messi a dimora 63 nuovi alberi in viale dello Scalo; Prato pianta mille nuovi alberi per migliorare la qualità dell’aria e contro le isole di calore. Forestazione urbana a Prato, presto 1043 nuovi alberiSono olmi, pioppi, magnolie, aceri campestri, querce rosse, carpini bianchi, farnie fastigiate, piante di gelso e olivi ... nove.firenze.it Faremo Foresta, i nuovi alberi. Sostituite piante e siepi secchePiante malate e seccate, a Carmignano è iniziata la sostituzione. L’intervento riguarda circa il 10% degli alberi piantati nell’ambito del progetto Faremo Foresta finanziato in parte dalla Regione ... lanazione.it