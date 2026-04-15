Ameno celebra i suoi custodi | sabato l’inaugurazione de L' anima sui tetti e il cuore nel legno
Sabato 18 aprile alle ore 17, nel parco Tornielli di Ameno, si terrà l’inaugurazione del progetto intitolato
Sabato 18 aprile alle ore 17, presso il parco Tornielli di Ameno, verrà inaugurato il progetto "L’anima sui tetti e il cuore nel legno". Più che una semplice esposizione, l’iniziativa curata da Roberto Castiglioni si configura come un’installazione di riconoscimento: un atto di profonda.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Notizie correlate
Il significato della scultura di legno alta sette metri che si trova nel cuore delle DolomitiSituata nel cuore delle Dolomiti, l'ultima opera dello scultore Marco Martalar è una grande ninfa costruita interamente di legno riciclato, simbolo...
Sui tetti nella notte come "uomini ragno" per rubare l'oro rosso: presi due giovani nel MilaneseSorpresi nel cuore della notte mentre, come "uomini ragno", smontavano le canaline in rame dal tetto di un'azienda.