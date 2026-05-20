In occasione dei suoi 175 anni, Cdp ha sottolineato come il risparmio rappresenti un indicatore chiave dello stato di salute di una società. In Italia, i risparmi delle famiglie private superano i 6 miliardi di euro, pari a circa il doppio del debito pubblico nazionale. Questa cifra evidenzia come il risparmio privato funzioni come un punto di riferimento stabile in un contesto economico in continuo cambiamento. La stima mette in luce la rilevanza del risparmio nella percezione generale della solidità economica del paese.

Quando i punti cardinali sono stravolti, la stella polare del risparmio è l’unico vero riferimento. Specialmente in Italia, dove quello privato supera i 6 miliardi di euro, praticamente il doppio del debito pubblico nazionale. E proprio nel segno del risparmio, autentico motore della propria missione fin dalla nascita, Cassa Depositi e Prestiti ha celebrato ieri i propri 175 anni presentando a Roma, dopo gli appuntamenti di Torino e Bologna, il volume “Famiglie e risparmi, come cambiano le scelte finanziarie degli italiani”, uno studio che ricostruisce l’evoluzione dei comportamenti finanziari delle famiglie e il ruolo decisivo che la propensione al risparmio ha avuto e continua ad avere per la crescita del Paese. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Risparmio, termometro della società. Così Cdp celebra i suoi 175 anni

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