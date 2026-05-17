Negli ultimi anni, le grandi aziende tecnologiche hanno ampliato la loro influenza in vari ambiti, dalla gestione della moneta digitale alla partecipazione nei settori della difesa e dei diritti civili. Una studiosa ed ex europarlamentare ha espresso preoccupazione riguardo a questa crescente presenza, evidenziando come alcune di queste realtà abbiano acquisito ruoli di rilievo nel panorama statale. La discussione si concentra sulle modalità con cui queste aziende si interfacciano con le istituzioni e sui rischi di un allontanamento dai confini tradizionali del settore privato.

L’immagine, ormai storica, è quella di Jeff Bezos, Sundar Pichai, Elon Musk, Mark Zuckerberg e Tim Cook seduti in prima fila all’insediamento di Donald Trump. Ma l’occupazione del potere da parte delle Big Tech va ben oltre le foto simboliche: dalla moneta alla sicurezza nazionale, dalle libertà civili alla politica, le grandi aziende private di tecnologia hanno ormai accumulato un potere tale da scavalcare la sovranità dei governi in settori chiave della vita democratica, attuando uno strisciante “colpo di stato” che bisogna riconoscere e combattere. È questo l’allarme lanciato da Marietje Schaake, docente di politica internazionale presso lo Stanford Institute for Human Centered Artificial Intelligence e membro del Cyber Policy center dell’università Usa. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - «Dalla moneta alla difesa, dai diritti alla politica: le Big Tech occupano lo Stato»

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