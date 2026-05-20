Durante la cerimonia di laurea di un’università statunitense, l’ex CEO di una grande azienda tecnologica è stato accolto con fischi da parte di alcuni studenti nativi digitali. La discussione riguarda il ruolo dell’intelligenza artificiale, che molti considerano un elemento centrale per il futuro, mentre altri manifestano scetticismo. La presenza di Schmidt ha suscitato reazioni contrastanti tra i laureandi, alcuni dei quali si sono espressi con applausi, altri con proteste rumorose.

Eric Schmidt, ex CEO di Google, che viene fischiato alla cerimonia di laurea della University of Arizona quando inizia a parlare di intelligenza artificiale, automazione e futuro del lavoro, strano no? Soprattutto perché la sua platea era di studenti e dottorandi nativi digitali, non di cinquantenni commercialisti che temono di perdere il lavoro. Non è un caso isolato, fa anzi parte di un fenomeno più largo: una specie di nuovo rito delle graduation americane, il miliardario o il manager sale sul palco e spiega ai laureati che l’AI è il futuro e i laureati rispondono: grazie, però il futuro forse ci sta licenziando prima ancora di assumerci. Intendiamoci: Schmidt non è uno qualsiasi, anche per questo le sue parole pesano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Schmidt fischiato dai laureati nativi digitali: l'AI è il futuro, ma forse non il loro. Chi ha ragione?

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L'ex CEO di Google Eric Schmidt fischiato dopo le sue dichiarazioni sull'IA alla cerimonia di laurea in Arizona reddit

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