Negli ultimi mesi si sono susseguite segnalazioni di sottomarini russi rilevati nelle acque europee, alimentando preoccupazioni sulla presenza di forze militari sotto i nostri mari. Durante questo periodo, sono stati registrati diversi incontri con mezzi navali e sottomarini sospetti, mentre le autorità monitorano attentamente gli spostamenti. La presenza di sommergibili russi in prossimità delle coste europee rappresenta da tempo un elemento di attenzione per le difese marittime della regione.

Incaricati di spiare le infrastrutture sommerse per le comunicazioni, i sottomarini di Mosca sono ricercati delle marine militari dei paesi Nato. Anche nel Mediterraneo Dai tempi della Guerra fredda uno degli incubi ricorrenti del mondo occidentale in fatto di difesa è che sotto la superficie dei nostri mari navighino sommergibili nemici, specialmente russi.Non siamo i soli, anche Mosca sa perfettamente che la Nato compie lo stesso genere di operazioni e che tutto questo fa parte del gioco. Qualche giorno fa, precisamente il 9 aprile, il Ministero della Difesa del Regno Unito ha reso noti alcuni dettagli relativi a un’operazione condotta nelle aree dell’arcipelago britannico che aveva lo scopo di trovare un sottomarino nucleare russo di classe Akula.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Sottomarini russi sotto i nostri mari: la guerra invisibile che si combatte sotto l’Europa

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