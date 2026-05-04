I motori dell'aereo precipitato in Cina nel 2022 furono spenti deliberatamente secondo l'agenzia USA

Secondo la National Transportation Safety Board, agenzia indipendente del governo statunitense, i motori dell’aereo precipitato in Cina nel marzo 2022 potrebbero essere stati spenti intenzionalmente. L’incidente ha provocato la morte di 132 persone a bordo di un Boeing 737-800. I risultati dell’indagine suggeriscono che i motori siano stati spenti volontariamente, ma non vengono fornite ulteriori motivazioni o dettagli sulle cause.

Secondo la National Transportation Safety Board (NTSB), agenzia investigativa indipendente del Governo degli Stati Uniti, i motori del Boeing 737-800 precipitato il 21 marzo del 2022 in Cina potrebbero essere stati spenti deliberatamente causando la morte di 132 persone.🔗 Leggi su Fanpage.it

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