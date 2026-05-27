Dagli amici di Striscia agli ex Azzurri di sci | risate e grandi campioni al torneo dell’Accademia

Il torneo dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo ha raggiunto la metà della sua programmazione, con attività di screening che proseguono a ritmo costante. Alla manifestazione partecipano sia ex atleti di sci sia amici di programmi televisivi, portando un mix di sport e intrattenimento. La competizione coinvolge diversi campioni e si svolge nel rispetto delle procedure di sicurezza previste.

Con l’attività di screening che continua a ritmi sostenuti, il torneo dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo compie il giro di boa settimanale. E mentre la competizione ufficiale autorizzata FITP viaggia spedita verso gli ottavi di finale, con il livello di gioco che si sta alzando vertiginosamente, i canonici tornei di singolare, doppio e padel vedono il solito alternarsi di personaggi noti del mondo del calcio, dello sci e di altri sport, ma anche dello spettacolo, del giornalismo e del cinema. Mercoledì sera è stata l’attesissima volta degli amici di Striscia la Notizia, sempre pronti a mettersi a disposizione per... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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