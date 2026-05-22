Quante bandiere dell’Atalanta al torneo dell’Accademia dello Sport Raimondi | Felice se rimarrà Palladino
La cinquantesima edizione del torneo di tennis organizzato dall’Accademia dello Sport per la Solidarietà si sta svolgendo sui campi in terra rossa della Cittadella dello Sport, con un afflusso costante di partecipanti e pubblico. Numerose bandiere dell’Atalanta sono state viste tra i tifosi presenti, mentre tra gli ospiti si sono registrate anche personalità legate allo spettacolo e alla televisione. Durante l’evento, si è parlato anche di un possibile mantenimento della gestione tecnica della squadra di calcio, con commenti positivi sul ruolo di un allenatore.
La cinquantesima edizione del torneo di tennis dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà è stata ormai stappata: sui campi in terra rossa della Cittadella dello Sport è già un continuo via vai di sportivi, personalità dello spettacolo e della tv, che si cimentano anche nella “gabbia” del padel. Tra i grandi ospiti di questa prima due giorni di torneo c’è stato sicuramente Cristian Raimondi, amatissima bandiera atalantina e oggi membro dello staff tecnico di Raffaele Palladino, habitué della manifestazione: “Gli anni passano per tutti, ma finché siamo qui a sorridere e aiutare va bene tutto”, ha scherzato davanti ai microfoni. Inevitabile... 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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