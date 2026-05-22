Quante bandiere dell’Atalanta al torneo dell’Accademia dello Sport Raimondi | Felice se rimarrà Palladino

La cinquantesima edizione del torneo di tennis organizzato dall’Accademia dello Sport per la Solidarietà si sta svolgendo sui campi in terra rossa della Cittadella dello Sport, con un afflusso costante di partecipanti e pubblico. Numerose bandiere dell’Atalanta sono state viste tra i tifosi presenti, mentre tra gli ospiti si sono registrate anche personalità legate allo spettacolo e alla televisione. Durante l’evento, si è parlato anche di un possibile mantenimento della gestione tecnica della squadra di calcio, con commenti positivi sul ruolo di un allenatore.

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