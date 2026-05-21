Dacia presenta nuovi modelli 4x4 che integrano motorizzazioni ibride, a GPL e completamente elettriche. La casa automobilistica si concentra su soluzioni pratiche e accessibili, senza ricorrere a tecnologie di nicchia o troppo complesse. La strategia coinvolge sia il modello Duster, già noto per la sua affidabilità, sia il più grande Bigster, ampliando così l’offerta di veicoli pensati per chi cerca funzionalità e convenienza. Questa mossa mira a rispondere alle richieste di un pubblico in cerca di alternative a basso impatto e costi contenuti.

Dacia continua a muoversi su un terreno molto preciso: quello dell’innovazione utile, concreta, lontana dagli effetti speciali e vicina alle esigenze reali degli automobilisti. Con il nuovo Hybrid-G 150 4x4, disponibile su Duster e Bigster, il marchio introduce una motorizzazione che mette insieme mild hybrid 48V, alimentazione benzinaGPL e trazione integrale elettrica. Una formula tecnica inedita, pensata per offrire autonomia, efficienza e capacità off-road senza tradire il posizionamento “value for money” del brand. I dati tecnici e prestazionali sono tratti dal materiale Dacia fornito. Un sistema che riassume la strategia Dacia. A raccontare il senso dell’operazione è Giorgio Contu, Communication Manager di Dacia, che definisce il nuovo Hybrid-G 150 4x4 «un condensato di tutte le tecnologie disponibili oggi sulla gamma Dacia». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dacia reinventa il 4x4 accessibile: Duster e Bigster puntano su ibrido, GPL e trazione elettrica

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Dacia DUSTER 4x4 2026 | Ibrida, GPL e 4x4. Tutto assieme

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