Un ex ciclista e due giovani talenti sono stati smontati dalle aspettative di diventare il prossimo grande campione. La ricerca del ‘nuovo Nibali’ ha portato a pressioni che hanno influenzato le carriere di alcuni corridori, che ora faticano a mantenere le prestazioni. La situazione riflette un fenomeno simile a quello che ha coinvolto la Francia negli ultimi decenni, con la differenza che in Italia si nota un aumento di aspettative sui ciclisti emergenti.

Forse non tutti se ne sono accorti, ma l’Italia è diventata nel ciclismo ciò che la Francia è stata negli ultimi 40 anni. I ‘cugini’ d’Oltralpe non vincono un Tour de France dal 1985 (il quinto ed ultimo di Bernard Hinault), un Giro d’Italia dal 1989 (Laurent Fignon) ed una Vuelta di Spagna dal 1995 (Laurent Jalabert). Insomma, intere generazioni si sono abituate a veder festeggiare gli altri, italiani compresi. Adesso la storia potrebbe radicalmente cambiare con il nuovo astro nascente Paul Seixas. Un po’ come accaduto con l’Italia nel tennis, che ha trovato Jannik Sinner dopo mezzo secolo di buio. Il Bel Paese non vince un Grande Giro ormai da 10 anni: ci riuscì Vincenzo Nibali nel 2016 alla Corsa Rosa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Da Tiberi a Pellizzari: la ricerca del ‘nuovo Nibali’ e corridori smontati dal peso delle aspettative

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