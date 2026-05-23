La notte di San Siro si gioca questa sera, con il Milan che affronta la partita sotto pressione. La squadra si presenta con l’obiettivo di vincere, consapevole delle conseguenze di un risultato negativo. La partita è decisiva per la stagione, e il pubblico attende una risposta concreta. Nessun commento ufficiale prima del fischio d’inizio. La squadra si prepara in silenzio, concentrata sulla sfida che potrebbe cambiare il corso del campionato.

La notte di San Siro vale una stagione intera e il Milan ci arriva con il peso delle aspettative addosso. Alla vigilia della sfida contro il Cagliari, Massimiliano Allegri ha scelto di parlare senza giri di parole, fotografando il momento dei rossoneri con lucidità e anche con una certa amarezza. Il tecnico ha ammesso che il rendimento del 2026 non è stato all’altezza delle ambizioni iniziali, soprattutto nelle gare casalinghe, ma ha ribadito che tutto può ancora cambiare con un ultimo sforzo. Il messaggio lanciato da Milanello è chiaro: niente calcoli e nessuna distrazione. Il Milan dovrà battere il Cagliari per garantirsi la qualificazione alla prossima Champions League e Allegri teme soprattutto l’approccio mentale alla partita. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: il peso delle aspettative

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Milan Flash - Max Allegri è un abile calcolatore

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