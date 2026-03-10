La seconda tappa della Tirreno-Adriatico 2026 ha visto Giulio Pellizzari avvicinarsi al nuovo leader Del Toro, con Tiberi ancora in corsa per il podio. La corsa si è accesa in modo spettacolare, coinvolgendo diversi atleti e creando un equilibrio tra i primi classificati. La gara si è conclusa con questi protagonisti ancora in lotta per la posizione finale.

La seconda tappa della Tirreno-Adriatico 2026 ha regalato grandissimo spettacolo, incendiandosi in maniera vibrante lungo il tratto in sterrato di 5,3 chilometri, con tratti in salita in doppia cifra di pendenza per arrivare alle porte di San Gimignano, dove è stata proposta una rampa di 1300 metri al 7% di pendenza media per giungere sul traguardo. In avvio del settore su strade bianche è stato il grande favorito Mathieu van der Poel a intensificare l’azione a cui hanno risposto in maniera brillante Giulio Pellizzari e Isaac Del Toro. L’olandese ha cercato anche di fare il vuoto, ma l’italiano e il messicano hanno trovato l’intesa per rientrare e i tre rivali sono giunti insieme nel centro cittadino, dove Pellizzari ha lanciato la progressione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Tirreno-Adriatico 2026: Giulio Pellizzari tallona il nuovo leader Del Toro! Tiberi in corsa per il podio

