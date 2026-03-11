Iran verso la rinuncia ai Mondiali 2026 negli Stati Uniti | cosa può succedere adesso

Il governo iraniano ha comunicato che potrebbe non partecipare ai Mondiali di calcio del 2026, previsti negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Questa possibilità si aggiunge alla notizia della decisione di non confermare ufficialmente la presenza del paese alla competizione. La questione riguarda ancora le modalità di partecipazione e le eventuali conseguenze di un’assenza. La situazione resta da chiarire nelle prossime settimane.

L'Iran potrebbe non prendere parte ai Mondiali di calcio 2026, che si svolgeranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. L'ipotesi è stata avanzata dal ministro dello Sport iraniano Ahmad Donjamali, che in un'intervista televisiva ha dichiarato che la nazionale non sarebbe nelle condizioni di partecipare alla competizione. Secondo quanto riportato dalla Frankfurter Allgemeine Zeitung, la posizione del governo iraniano sarebbe legata alle forti tensioni politiche e militari con gli Stati Uniti, che renderebbero impraticabile la presenza della squadra nel torneo.

