L'Iran vuole andare ai Mondiali 2026 ma non negli Stati Uniti | le trattative per giocare in Messico

L'Iran ha annunciato di voler partecipare ai Mondiali 2026, ma ha escluso di giocare negli Stati Uniti. Dopo le dichiarazioni di un ex presidente americano che aveva definito inappropriata la presenza della nazionale iraniana in America, il paese ha confermato la volontà di essere presente e sta negoziando con la FIFA per disputare le partite in Messico. La questione riguarda le località delle partite del torneo.

Di fronte alle dichiarazioni di Trump nel ritenere "inappropriata" la presenza della Nazionale iraniana sul suolo americano in vista dei mondiali 2026, l'Iran ha risposto confermando la volontà di esserci, pur negoziando con la FIFA per poter giocare in Messico. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Mentre bombarda l’Iran, Trump dice che “è il benvenuto a partecipare ai Mondiali negli Stati Uniti”Il numero uno della FIFA Gianni Infantino ha incontrato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ricevendone rassicurazioni circa la... Iran verso la rinuncia ai Mondiali 2026 negli Stati Uniti: cosa può succedere adessoABBONATI A DAYITALIANEWS L’annuncio del governo iraniano sulla partecipazione al torneo L’Iran potrebbe non prendere parte ai Mondiali di calcio... Contenuti utili per approfondire Stati Uniti Temi più discussi: Iran, da modello Caracas a collasso regime: i 5 possibili scenari per la fine della guerra; I 12 errori commessi da Trump nella guerra all'Iran; L’Iran e la guerra che l’Europa non vuole; Trump chiede aiuto per Hormuz, l'Europa si sfila. Israele invade il Libano, un milione di profughi. L'Iran vuole andare al Mondiale, ma se resta fuori entra un'asiatica. E c'è il caso IraqLa federcalcio iraniana: Deve decidere la Fifa, non gli Usa. Per Trump: L’evento sarà sicuro per tutte le star e gli spettatori provenienti da tutto il mondo. Intanto gli iracheni preparano un max ... msn.com Iran, gli Usa hanno attaccato l'isola di Kharg: perché la mossa è una svolta nella guerraLeggi su Sky TG24 l'articolo Iran, gli Usa hanno attaccato l'isola di Kharg: perché la mossa è una svolta nella guerra ... tg24.sky.it Dagli #StatiUniti #Trump parla di regime distrutto e dice: "La campagna militare continua" - facebook.com facebook Appello sul petrolio. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump chiede agli altri Paesi di intervenire per garantire la sicurezza nello Stretto di Hormuz, snodo strategico per il commercio mondiale di greggio. Parlando della crisi nell’area, Trump ha sottolineato x.com