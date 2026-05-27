Da Stati Uniti e Francia alla scoperta della cultura ravennate | laboratori di mosaico e visite guidate per i primi Explorer

Da ravennatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Da lunedì scorso, a Ravenna sono iniziati i laboratori di mosaico e le visite guidate rivolti ai partecipanti del progetto europeo Footprints, chiamati “Explorer”. La prima settimana di attività mira a promuovere la conoscenza della cultura locale attraverso esperienze pratiche e sostenibili. Le iniziative coinvolgono cittadini provenienti da Stati Uniti e Francia, che stanno scoprendo il patrimonio artistico e storico della città. Le attività continueranno nei prossimi giorni con programmi dedicati alla scoperta del territorio.

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A Ravenna, a partire da lunedì scorso, ha preso il via la prima settimana di accoglienza degli “Explorer” del progetto europeo Footprints, iniziativa dedicata alla promozione esperienziale e sostenibile del territorio ravennate. Il primo gruppo di ospiti soggiornerà in città fino al 29 maggio ed. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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