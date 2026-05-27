Da Stati Uniti e Francia alla scoperta della cultura ravennate | laboratori di mosaico e visite guidate per i primi Explorer

Notizia in breve

Da lunedì scorso, a Ravenna sono iniziati i laboratori di mosaico e le visite guidate rivolti ai partecipanti del progetto europeo Footprints, chiamati “Explorer”. La prima settimana di attività mira a promuovere la conoscenza della cultura locale attraverso esperienze pratiche e sostenibili. Le iniziative coinvolgono cittadini provenienti da Stati Uniti e Francia, che stanno scoprendo il patrimonio artistico e storico della città. Le attività continueranno nei prossimi giorni con programmi dedicati alla scoperta del territorio.