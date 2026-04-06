Perugia a Pasquetta visite guidate e laboratori alla scoperta delle tradizioni della città

Mostre, visite guidate, laboratori e folklore per una Pasquetta all'insegna delle tradizioni. Alle 17 appuntamento con la tradizione e il folklore con la sfilata in costumi storici dei figuranti del Palio della Brocca di Deruta. Tra i luoghi di "Pasqua d’artista" c’è anche Palazzo Baldeschi che ospiterà, alle ore 11, il laboratorio "Uova d’artista" per la realizzazione creativa di uova in argilla, alle ore 16.30 il laboratorio "Osserva e conserva" sull’osservazione e il restauro della ceramica e alle 17 visite guidate alla collezione di maioliche rinascimentali della Fondazione Perugia. PerugiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Carsulae, meta prediletta a Pasquetta: “Visite guidate alla scoperta dell’area archeologica”. Novità scavi e centro visiteLa rievocazione andata in scena per la domenica delle Palme verrà riproposta per la Notte dei musei in programma nel mese di maggio Un incremento del...

Visite guidate lungo le stazioni della M4 alla scoperta della storia della cittàLa realizzazione della nuova linea metropolitana M4 di Milano non è stata soltanto una grande opera infrastrutturale, ma anche un’occasione...

Temi più discussi: Pasqua e Pasquetta alla Città della Domenica fra natura e divertimento; Perugia, parte Pasqua d’artista: mostre, laboratori e itinerari culturali tra ceramica e cioccolato nel cuore della città; Inaugurata Pasqua d’artista, a Perugia weekend all’insegna di ceramica e cioccolato; Arte in festa Pasqua gratis nei musei umbri.

Pasqua d’Artista: a Perugia e Deruta quattro giorni tra ceramica e cioccolatoDal 3 al 6 aprile 2026 il centro storico di Perugia e quello di Deruta si trasformano in un grande laboratorio diffuso di creatività, tradizione e gusto con ... laprimapagina.it

Perugia, Pasqua 2026 tra arte e spiritualità: grande afflusso alla mostra su Giotto e San FrancescoPerugia celebra la Pasqua all’insegna della cultura e della bellezza, con una giornata che unisce spiritualità, partecipazione popolare e grande arte. Oggi, ... laprimapagina.it

"Auguri di buona Pasqua dalle tue ragazze di Perugia, Naira e Lucy!!!" x.com

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