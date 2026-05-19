Alla scoperta degli affreschi dei primi cristiani visite guidate alle catacombe di Villagrazia di Carini
Le catacombe paleocristiane di Villagrazia di Carini sono aperte anche questa domenica con orari dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Le visite guidate si svolgono ogni ora fino a un’ora prima della chiusura. I visitatori possono esplorare gli affreschi risalenti ai primi cristiani, visibili durante le escursioni organizzate. L’ingresso è consentito nelle fasce orarie stabilite, con gruppi guidati disponibili durante tutta la giornata.
Continuano le aperture domenicali, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, alla catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini, con visite guidate ogni ora fino a un'ora prima della chiusura.Con i suoi oltre 3.500 mq di superficie scavata, la catacomba di Villagrazia si configura come una delle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Ancient Roman-Style Jesus Fresco Unearthed in Turkey: Rewriting Early Christian History!
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