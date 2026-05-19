Alla scoperta degli affreschi dei primi cristiani visite guidate alle catacombe di Villagrazia di Carini

Le catacombe paleocristiane di Villagrazia di Carini sono aperte anche questa domenica con orari dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Le visite guidate si svolgono ogni ora fino a un’ora prima della chiusura. I visitatori possono esplorare gli affreschi risalenti ai primi cristiani, visibili durante le escursioni organizzate. L’ingresso è consentito nelle fasce orarie stabilite, con gruppi guidati disponibili durante tutta la giornata.

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